"London X İstanbul" Zorlu PSM'de 14 Mayıs'ta başlayacak - Haberler

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"London X İstanbul" Zorlu PSM'de 14 Mayıs'ta başlayacak

AA - Ahmet Esad Şani - Güncel
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'London X İstanbul' Zorlu PSM'de 14 Mayıs'ta başlayacak

"London X İstanbul Zorlu PSM Meets EFG London Jazz Festivali", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne (PSM) müzikseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (AA) - "London X İstanbul Zorlu PSM Meets EFG London Jazz Festivali", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne (PSM) müzikseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 30'uncu yıl dönümünü kutlayan dünyaca ünlü "EFG Londra Caz Festivali", "London X İstanbul" isimli özel caz projesiyle konuk olacak.

Konser serisi kapsamında, Jordan Rakei 14 Mayıs'ta, Binker & Moses ile Kokoroko 28 Mayıs'ta, Nubya Garcia ile Sons of Kemet ise 29 Mayıs'ta Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

Jazz Festivali, Caz Festivali, İstanbul, Mayıs, Güncel, Haberler

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