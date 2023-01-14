London Eye Yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı Kutlamak İçin Kırmızı Işıkla Aydınlatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için kırmızı ışıkla aydınlatılan London Eye görülüyor, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
LONDRA, 14 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden biri olan London Eye yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için kırmızı ışıkla aydınlatıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için kırmızı ışıkla aydınlatılan London Eye'ın önünde Geleneksel Çin aslan dansçıları bir performans sergiliyor, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için kırmızı ışıkla aydınlatılan London Eye'ın önünde Geleneksel Çin aslan dansçıları bir performans sergiliyor, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için kırmızı ışıkla aydınlatılan London Eye'ın önünde Geleneksel Çin aslan dansçıları bir performans sergiliyor, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)