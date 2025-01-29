London Eye, Çin Yeni Yılı Kutlamaları İçin Kırmızı Işıklarla Aydınlatıldı
Londra'nın sembol yapılarından biri olan London Eye, Çin Yeni Yılı kutlamaları çerçevesinde kırmızı ışıklarla süslendi. Kutlamalar, geleneksel Çin ejderha ve aslan danslarıyla renklendi.
LONDRA, 29 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın simge yapılarından biri olan London Eye, Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen geleneksel Çin ejderha ve aslan dansları ise renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel