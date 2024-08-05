Üye Girişi
Haberler

Lokomotif Çocuk Köyü'ndeki Çocuklar Gazze İçin Farkındalık Oluşturdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü'ndeki atölyelere katılan 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına yaptıkları el ve parmak baskılı resimlerle dikkati çekti. Çocuklar, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulümle ilgili farkındalık oluşturmak için bir eser ortaya çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Lokomotif Çocuk Köyü"ndeki atölyelere katılan 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına yaptıkları el ve parmak baskılı resimlerle dikkati çekti.

Çocukların özgürce kendini keşfetmeleri amacıyla hizmet veren merkezde eğitim alan 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulümle ilgili farkındalık oluşturmak için aileleri ve eğitmenlerinin de katkısıyla bir eser ortaya çıkardı.

Resim dersi kapsamında çocuk köyündeki bahçede bir araya gelen 10 çocuk ve velileri, el ve parmaklar boyaya batırılarak yapılan baskı tekniğini kullanıp 4 metrekarelik bezde çalışma gerçekleştirdi.

İsrail'in, Filistin bayrağının taşınmasını engellemeye yönelik girişimleri üzerine bayrakta yer alan renkleri temsil ettiği için uluslararası kamuoyunda simge haline gelen karpuz diliminin resmedildiği eser, çocukların oyun alanında sergileniyor.

Ayrıca, Anne Şehir Merkezi yetişkin resim kursu öğrencilerinin çizdiği Filistin temalı eserler de farkındalık oluşturmak amacıyla alanda çocukların ilgisine sunuluyor.

"Her bir katılımcının bir iziyle eser ortaya çıkmış oldu"

Lokomotif Çocuk Köyü'nde resim öğretmenliği yapan Nurşah Durak, AA muhabirine, atölyelerde farklı alanda eğitimler verildiğini, kendi alanında da resmin temellerini çocuklara aktardıklarını anlattı.

Çocuklarla farklı etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Durak, Filistin'de yaşanan zulümden etkilenen çocuklara da öğrencileriyle mesaj göndermek istediklerini belirtti.

Durak, çocuk köyündeki parkın yanında çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiklerini aktararak, "Burada eğitim alan çocuklarımız ve aileleriyle 4 metrekarelik bezi yere serdik. Katılımcılar, el ve parmaklarıyla bu beze Filistin bayrağındaki renkleri kullanarak baskılar yaptı. Her bir katılımcının bir iziyle eser ortaya çıkmış oldu." diye konuştu.

Çocuklar ve aileleriyle farkındalık oluşturmak için karpuz simgesini kullanarak bez üzerine baskı tekniğiyle bir eser ortaya çıkardıklarını dile getiren Durak, eserin parkta sergilendiğini vurguladı.

"Onların kimsesiz olmadığını göstermeye çalıştık"

Torununu her hafta Lokomotif Çocuk Köyüne getirdiğini söyleyen Gürsel Atalay, Filistin'e destek için yapılan farkındalık etkinliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Filistin'de insanlığa karşı suç işlendiğini ifade eden Atalay, "Bugünkü faaliyetle onların yaşadıklarını hissetmeye çalıştık. Onların kimsesiz olmadığını göstermeye çalıştık. İnşallah bu zulüm ve baskı sona erer." şeklinde konuştu.

Kızlarıyla etkinliğe katılan Beyzanur Uçman da her daim Filistin halkının yanında olduklarını kaydetti.

Filistin'de yaşananlara çok üzüldüğünden bahseden Uçman, soykırımın bir an önce son bulmasını istediğini dile getirdi.

Uçman, etkinliğe kızlarıyla katılmanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Filistin için çok üzülüyoruz, her zaman oradaki insanların yanlarındayız. Dualarımızda hep özgür Filistin var. İnşallah Rabb'im duyuyor. Böyle bir alanda yapmış olduğumuz faaliyetle kızlarım da yapılan zulmün farkında oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Filistin İsrail Gazze Çocuk Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

 Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

 Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title