Lokantasını bırakıp gittiği deprem bölgesinde günde 2 bin kişilik yemek çıkardı

EDİRNE'de lokanta işleten Şenay Sağlam (45), deprem felaketinin ardından Trakya Üniversitesi'nin oluşturduğu gönüllü grubuna katılıp, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giderek 13 gün boyunca yemek yaptı. Sağlam, "Bir an için empati kurdum ve oradaki ben olabilirdim dedim. Benim çocuklarım olabilirdi, benim evim olabilirdi. Benim dükkanım 1 ay kapanabilir, ben tekrardan başlarım ama oradakilerin öyle bir şansları yoktu, çok yardıma ihtiyaçları vardı. Evet belki herkes için para önemli ama benim için önce insanlık. Keşke daha ilk gün oraya gidebilseydim" dedi.

Edirne'de Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi, lokanta işletmecisi aşçı Şenay Sağlam, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trakya Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından, afet bölgesi için yayınladığı gönüllü çağrısına başvurdu. Depremden birkaç gün sonra çağrısı karşılık bulan Şenay Sağlam, üniversitenin gönüllüleriyle birlikte eşi ve 3 kızını Edirne'de bırakıp, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Gittiği grup dahil bölgedeki kimseyi tanımayan Sağlam, burada oluşturulan Trakya Üniversitesi sahra mutfağında 10 kişilik ekiple çalışmaya başladı. Günde 2 bin kişilik yemek yapan Sağlam, 13 gün kaldığı deprem bölgesinden döndüğü Edirne'de, yaşadıklarını anlattı.

Şenay Sağlam, bölgede kaldıkları sürede, artan yiyeceklerle sokak hayvanlarını da beslediklerini belirterek, "Orada bize hayvanların da aç olduğunu söylediler. Tavuklarına, kuşlarına yem bulamadıklarını söylediler. Artan yemekleri, kalan ekmekleri, tavuklarına, kuşlarına, kedi ve köpeklere vermeye özen gösterdik. O hengamede hayvanları da beslemeye çalıştık. Başta 1-2 arkadaştık, sonra kulaktan kulağa duyuldu ve birçok kişinin böyle ihtiyacını karşıladık. 10 kişi çalışıyorduk, çok büyük kazanlarla çalıştık. Beni en çok mutlu eden de gönüllü gençlerdi. Onların çok yardımı dokundu" dedi.