Haberler

Lokanta ve Kafelerde Servis, Kuver ve Masa Ücreti Yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile lokanta, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa ve kuver adı altında ilave ücret alınması yasaklandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yönetmelik, tüketicilerin ek ödeme yapmasını engellemeyi amaçlıyor.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle lokanta, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa ve kuver adı altında tüketiciden ilave ücret alınması yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin altıncı fıkrasında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan işyerlerinde tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri adlar altında ilave ödeme talep edilmesi yasaklandı.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı