Lokanta ve Kafelerde Servis, Kuver ve Masa Ücreti Yasaklandı

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle lokanta, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa ve kuver adı altında tüketiciden ilave ücret alınması yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin altıncı fıkrasında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan işyerlerinde tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri adlar altında ilave ödeme talep edilmesi yasaklandı.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.