Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda cami lojmanı üzerine devrilen ağaç Kozan belediyesi park bahçeler ekiplerinin müdahalesi ile kaldırıldı.

Lojmanın üzerine ağaç devrildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda cami lojmanı üzerine devrilen ağaç Kozan belediyesi park bahçeler ekiplerinin müdahalesi ile kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Aydın Mahallesi Topçular Hac Yükseği Camii lojmanın üzerine kuvvetli rüzgarın etkisiyle ardıç ağacı devrildi. Muhtar ve imamın olayı Kozan Belediyesi'ne bildirmeleri üzerine ekipler bölgeye gitti. Kozan Belediyesi park bahçeler ekipleri kısa sürede yıkılan ağacı kaldırdı.

İmam Adem Çelik," Gerçekten çok daha ciddi bir soruna yol açabilir, bina üzerine çökebilirdi. Belediye Başkanı Kazım Özgan'a ve park bahçeler müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.