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Lojistik Firmasının Deposundaki Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor

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1) LOJİSTİK FİRMASININ DEPOSUNDAKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı.

1) LOJİSTİK FİRMASININ DEPOSUNDAKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. İstanbul ve çevre illerden takviye ekiplerin de sevk edildiği bölgede, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3 Sokak'taki bir lojistik firmasına ait depoda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev alev yanan depoya müdahale etti. Yangın geniş bir alana yayılırken, İstanbul ve diğer çevre illerden de bölgeye takviye su tankerleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

132 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ve yanıcı maddelerin 16'sı kapalı, toplam 21 dönümlük alanda depolandığı lojistik firmasına ait depoda saat 04.00 sıralarında çıkan yangına, 47 araç ve 132 personelle müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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