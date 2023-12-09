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Lojistik firmasının deposunda yangın

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Kocaeli'de lojistik firmasının deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor. Can kaybı yaşanmazken, yangın kimyasal depolamanın da olduğu alanda şiddetli bir şekilde devam ediyor. İtfaiye ve diğer kurumlar tedbirler alarak yangının sıçramaması için çalışıyor.

Lojistik firmasının deposunda yangın (2)

Kocaeli'de lojistik firmasının deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor. Alana gelip incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, Sabah 04.00 civarında çıkan yangın 21 dönüm alanda meydana geliyor. Cana gelmiş herhangi bir sıkıntı yok. Fakat kimyasal depolamanın da olduğu lojistik alanı olduğu için yangın çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Müdahale imkanı da çok fazla olmuyor. İtfaiye birimlerimiz, AFAD, kamu kurumlarımızın ilgili birimleri burada. Tedbirler alınmış durumda. Etrafa sıçramaması için uğraşılıyor. Söndürme ve müdahale imkanı çok fazla yok. Çünkü kimyasal olduğundan dolayı itfaiyenin yapabileceği şey sınırlı oluyor ama yangın sıçramaması için tedbirler alındı. Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Yangının bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Çünkü itfaiye müdahale edemiyor ve söndürme imkanı yok. Sebebiyle ilgili herhangi bir şey yok. Teknik bir inceleme yapılacak, itfaiye teşkilatımız sebebine bakacak. Yangın çıkar çıkmaz müdahale edildi dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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