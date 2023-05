Logo Yazılım'dan yeni müşterilerine özel ERP kampanyaları

Logo Yazılım, sunduğu uçtan uca, güncel mevzuata uyumlu ve güvenli yazılım çözümleriyle işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştırıyor. ???????

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, kurumsal kaynak planlama sistemleri (ERP) kullanan KOBİ'ler verimliliklerini artırırken, iş süreçlerini dijital ortamlarda daha kolay ve hızlı şekilde gerçekleştiriyor.

Türkiye'de en fazla KOBİ'ye ulaşan şirketlerden biri olan Logo Yazılım, faaliyetleriyle ekonominin dijitalleşmesine katkıda bulunuyor. Müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuklarında güvenilir bir çözüm ortağı olma misyonuyla ürün ve çözümlerin yanı sıra ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetini de sağlıyor.

E-Devlet modülleriyle alınan Logo ERP çözümlerinde fırsat

Logo Yazılım, yeni müşterilerine iş süreçlerinde hem on-prem hem de buluttan kullanım imkanı sunan ERP çözümlerini avantajlı fırsatlarla sunuyor.

26 Haziran'a kadar Logo Bulut ERP'ye geçen işletmeler, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye ek özelliklerine ücretsiz sahip oluyor. Böylece 1 Temmuz itibarıyla e-Fatura mükellefiyet kapsamına girecek işletmeler büyük bir avantaj elde ediyor.

On-prem çözümlerinde ise yeni müşteriler, 21 Haziran'a kadar yüzde 30'a varan özel indirime sahip oluyor.

Logo Yazılım'ın çözümleri müşterilerine, güncel mevzuata uyumluluk, verimlilik artışı, zaman tasarrufu, maliyet avantajı, uçtan uca yönetim, güvenli kullanım ve kolay entegrasyon faydaları sağlıyor.

Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilen yaygın iş ortakları aracılığıyla Logo Yazılım güvencesiyle sunulan çözümler, web, masaüstü ve bulut seçenekleriyle her zaman her yerden kullanım imkanı sunuyor.

Logo Yazılım'ın yeni müşterilerine sunduğu, farklı ihtiyaçlara yönelik kampanya seçenekleri için detaylar logo.com.tr'de bulunuyor.