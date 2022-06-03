Logo ve Boyner'den perakendede yepyeni bir mobil ödeme deneyimi - Haberler

Logo ve Boyner yöneticileri, Perakende Günleri'nde düzenlenen "Perakendede Mobil Ödeme Deneyimi" oturumunda Türkiye'de bir ilk olan Logo Diva RETAIL Mobil Satış Uygulamasını ve tüketicilere sunduğu avantajları anlattı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, perakende sektörünün ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt sunmak için çalışmalarını sürdüren Logo, 1-2 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen Perakende Günleri'nde "Perakendede Mobil Ödeme Deneyimi" başlıklı oturuma katıldı.

Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Arslan Arslan, Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan ve Boyner Grup IT ve Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Omni-Channel Genel Müdürü Cengiz Gürer'in katılımıyla gerçekleştirilen oturumda, perakendede gelişen dijitalleşme tartışıldı ve geçtiğimiz aylarda Boyner Mağazalarında devreye alınan Türkiye'de bir ilk olan yepyeni Logo Diva RETAIL Mobil Satış Uygulaması'nın müşteri deneyimine katkısı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Arslan Arslan, Boyner ile gerçekleştirilen iş birliğiyle tüketicilere ilk kez yeni deneyimler sunduklarını belirtti.

Araştırmaların tüketicilerin alışverişlerinin son adımı olan ödeme sürecini çok hızlı tamamlamak istediklerini ortaya koyduğunun altını çizen Arslan, "Bu nedenle mağaza içinde hızlı çalışan satış ve ödeme teknolojilerine ilgi artıyor. Logo, buluta doğmuş ve bulutta iş yapan bir şirket olarak Logo Diva RETAIL'in bulut gücünü taşıyan Mobil Satış uygulaması ile yoğun dönemlerde kasa önündeki beklemeyi, kasa bankosuna ilave kasa donanımları almaya gerek kalmadan, mobil olarak hızlı ve kolayca satış yapabilmeyi mümkün hale getirdi. Burada Logo olarak müşterilerimize sunduğumuz en büyük avantaj, özel günler, hafta sonları ve kampanya dönemlerinde önemli ölçüde artan yoğunluğu, kasa önünde bekletmeden yönetebilmek ve bulut teknolojisi sayesinde mobilden de gerçek zamanlı işlem yapabilmek." açıklamasında bulundu.

Alışverişte uçtan uca ödeme

Arslan, mağaza dışında tüketicinin istediği her noktada ödeme kolaylığı sağlayan yeni bir mobil satış uygulamasının perakende tüketicilerine sunulduğunu belirterek, bu uygulama sayesinde kasadaki deneyim ile bire bir aynı satın alma deneyimi sunarak müşteri memnuniyetini artırdıklarını aktardı.

Tüketicilerin artık istedikleri yerde kasadan bağımsız olarak ürün seçebilirken, müşteriye özel indirimlerden, avantajlardan, kampanya ve sadakat uygulamalarından faydalanarak alışveriş deneyimlerini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabildiklerine değinen Arslan, "Kasa işlemlerini tüketicinin bulunduğu yerde tamamlamayı sağlayan Logo Diva RETAIL Mobil Satış Uygulaması, Türkiye'nin önde gelen mobil ödeme platformlarıyla birlikte çalışabiliyor ve entegrasyon kolaylığı ile satın alma deneyimi sunulabiliyor. Ayrıca, mağazadaki deneyimi artırmanın yanı sıra perakende müşterilerimizin geçici olarak açtığı çadır mağazaları, etkinlik alanları ve kapıda ödeme gibi satış noktalarında ekstra bir kasa sistemine ihtiyaç duymadan mobil hızında satış yapabilmelerine olanak tanıyor." ifadelerine yer verdi.

Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan da, son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte değişen ve dönüşen müşteri davranışları ve beklentilerinin perakendeye yön verdiğini belirtti.

Tüketiciyle temas ve iletişim noktalarının çoğaldığını ifade eden Çamurdan, şunları kaydetti:

"Online, mobil, sosyal mecralar ve geleneksel mağaza gibi çok kanallı bir iletişimi kapsayan bu yolculuk teknoloji, deneyim, fiyat hassasiyeti gibi birçok konuyu içeriyor. Biz de Boyner olarak teknoloji kullanımının yaygınlaşması ile değişen bu müşteri beklentisine cevap verebilmek adına 'omni-channel' odaklı hareket ediyoruz. Fiziksel ve dijital tüm kanallarda zengin müşteri deneyimini 'All-line' olarak adlandırdığımız stratejimiz doğrultusunda şekillendiriyoruz."

Çamurdan, yeni dönemde tüketicinin dijital ve fiziksel alışveriş deneyiminin daha da iç içe geçeceğini belirterek, "Online kanaldan bakıp mağazalardan satın almak kadar mağazadan bakıp onlinedan almak da yaygın bir satın alma davranışı. Bu nedenle, tüketicilere alışveriş deneyimini omni-channel (online+offline) bakış açısıyla yaşatmak bir gereklilik. Değişen tüketici davranışlarına göre geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz yeni ürün ve hizmetler gündemimizde önemli yer tutuyor. Müşteriler gittiği destinasyonda gerek onlineda gerekse de fiziksel kanalda daha çok ürün ve hizmeti bir arada bulma, farklı deneyimler yaşamaya çok daha açık. Düzenli bir yenilenme ve sık sık yeni ve farklılaşan deneyim beklentisi de aynı şekilde radarımıza giren değişimlerden." ifadelerine yer verdi.