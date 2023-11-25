Lodos Sinop'u vurdu: Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, çöp konteynırları ve tabelalar yerlerinden savruldu.

Lodos Sinop'u vurdu: Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, çöp konteynırları ve tabelalar yerlerinden savruldu.

2 gün etkili olması beklenen fırtına Sinop'un Gerze ilçesinde etkisini gösterdi. İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Alaettin Şahin Caddesi ve Köşk Caddesi üzerinde bazı ağaçlar şiddetli rüzgara dayanamayarak devrilirken tabela ve çöp konteynırları yerlerinden savruldu. Bazı binaların ise çatıları uçtu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada yarın kuvvetli ve tam fırtına beklendiği uyarısı yapıldı.