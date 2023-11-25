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Lodos Nedeniyle BUDO Seferleri İptal Edildi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor. İstanbul-Bursa ve Armutlu-Bursa hatlarında 14 deniz otobüsü seferi iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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