Lodos, balık ekmek teknesini devirdi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde lodos etkili olurken, sahildeki kafenin önünde, balık ekmek satışı yapılan tekne devrildi. Tekne, dalgaların etkisiyle kafeye çarpınca camlar hasar gördü.

Gebze'de etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmit Körfezi'nde dalgalar oluşurken, Eskihisar sahilinde, kafenin önünde balık ekmek satışının yapıldığı tekne devrildi. Tekne, dalgaların etkisiyle kıyıda bulunan kafeye çarptı. Kafenin camlarının bir kısmı, hasar gördü. Dalgalar da kafenin bulunduğu alana vurdu. Teknenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.