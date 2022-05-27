Lobin International sanat, basın ve iş dünyasını bir araya getirdi - Haberler

Lobin International sanat, basın ve iş dünyasını bir araya getirmeye devam ediyor. Son etkinliktefahri Ustaoğlu'nun davetlileri arasında, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Alfa Invesment UK Partner'dan Dr. Necip Uludağ, Meditur Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Efe, Kervan Gıda İhracat Müdürü A. Bilal İlbahar, Gastronomi Yazarı Talip Bayram, Milli Saraylar Küçüksu Kasrı Müdürü Mustafa Çeliktaş, İstanbul Medya Grubu Başkanı ve Uluslararası Dijital Medya Derneği Başkanı Adil Koçalan, Habertürk Gazetesi ve Uluslararası Dijital Medya Derneği Başkan Yardımcısı Yavuz Yılmaz , Sinema ve tiyatro sanatçısı Mehmet Çepic, Armed Limited Ceo'su Seyfullah Çiçekci, Araştırmacı Siyaset Bilimci Murat Çifçi, Doğu ve Güneydoğu Dernekler Federasyon Başkanı Fuat Bodur, Önder Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Önder Baş, Diyetisyen Ceylan Çetin ve Fehim Ustaoğlu da bulundu.

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