LM2500 deniz gaz türbinlerinin bakım, onarım ve revizyonları için lisans anlaşması imzalandı

GE Marine ile Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), LM2500 deniz gaz türbinlerinin bakım, onarım ve revizyonları için lisans anlaşması imzaladığı bildirildi.

GE Marine ile Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin ( Teı ), LM2500 deniz gaz türbinlerinin bakım, onarım ve revizyonları için lisans anlaşması imzaladığı bildirildi.

Teı'den yapılan açıklamada, anlaşmayla Teı, GE'nin LM2500 deniz gaz türbinlerinin bakımı, onarımı ve revizyonunda yetkili ülke içi hizmet sağlayıcısı olacağı böylece, Türk Deniz Kuvvetlerinde kullanılan GE gaz türbinlerinin yanı sıra Türkiye'nin ihraç ettiği ve edeceği gemiler ve LM2500'ü kullanan çeşitli küresel donanmaların da Teı'den hizmet alabileceği kaydedildi.

GE ve Teı'nin ek yerelleştirme çalışmalarını başlattıkları Ağustos 2021 tarihli mutabakat zaptının imzalanmasını takip eden anlaşmanın, GE'nin Türkiye'nin gemi inşa sanayisine olan desteğini gösterdiği aktardığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın önde gelen küresel savunma gücü üreticisi Teı, uzun yıllara dayanan tecrübesini, GE ile işbirliği içerisinde Türk savunma sanayisine destek vermek üzere kullanıyor. Yıllardır Türkiye'de birlikte faaliyet gösteren GE Marine ve Teı, Türk gemi inşa sanayisinin desteklenmesinde daha uzun yıllar önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

Dünyanın en çok rağbet gören deniz gaz türbini LM2500, GE'nin TF39 ve CF6-6 uçak motorlarından türetildi. Şu an, GE'nin 31 adet LM2500 gaz türbini, Türkiye'de 18 gemide kullanılmak üzere teslimat sürecinde ya da teslim edildi. Barbaros, Gabya ve İSTİF sınıfı (MILGEM-I) fırkateynleri, Ada sınıfı (MİLGEM) korvetler ve DİMDEG (Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi) bu programlar dahilinde yer alıyor."

"Türk gemicilik sanayisine doğrudan fayda sağlıyor"

GE Marine Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Mark Musheno, yaptığı değerlendirmede, "GE, Türkiye'nin güvenilir bir çözüm ortağı olarak Türk Deniz Kuvvetlerini LM2500 ile desteklemekten ve TEI ile bu lisans anlaşmasını güçlendirmekten memnuniyet duyuyor. LM2500'ün MRO (bakım, onarım ve revizyon) küresel ağındaki ciddi boyuttaki genişleme, Türk Deniz Kuvvetlerine ve Türk gemicilik sanayisine doğrudan fayda sağlıyor." şeklinde görüşlerini bildirdi.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise şunları kaydetti:

"LM2500 Deniz Motorları'nın uluslararası bakım, onarım ve revizyon servis tedarikçi ağına TEI'nin dahil edilmesinden heyecan duyuyoruz. Uzun vadeli çözüm ortağımız olan GE'den almış olduğumuz bu lisans sayesinde, TEI olarak Türk Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra dünya çapındaki diğer birçok ülkenin deniz kuvvetlerinin de bakım, onarım ve revizyon ihtiyacını karşılamak amacıyla OEM (orijinal ekipman üreticisi) sertifikalı bir MRO hizmet sağlayıcısı haline geldik.

Bu alanda gerçekleştirmeyi öngördüğümüz yatırımlar sayesinde, şirketimizin, zamanında teslimat, hızlı bakım süreleri ve rekabetçi fiyatları ile LM2500 Deniz Motorları'na, sınıfında en iyi bakım, onarım ve revizyon hizmetini sağlayacağına eminiz. TEI, projeye özel yatırımlar yaparak, ekosistemimiz ve ülkedeki mevcut altyapımızın da desteğiyle Türkiye'de gerekli kabiliyet ve kapasiteyi kazanacaktır. Güçlü irademiz ve işbirliğimizin yeni bir başarı hikayesine dönüşeceğine yürekten inanıyoruz."