LJUBLIANA - VakıfBank Kulübü Başkanı Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu değerlendirdi (2) - Haberler

VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde elde ettikleri şampiyonluğu Türk halkına armağan ettiklerini kaydetti.

Üstünsalih, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Stozice Spor Salonu'nda düzenlenen ve İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştıkları CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Zor bir sezonu geride bıraktıkları dile getiren Üstünsalih, "35. yılımızda sezona başlarken 5 kupa hedefi koymuştuk. Allah nasip etti, 5 kupanın 5'ini de aldık. Bugün CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Bir yıldız daha aldık. Gururluyuz. Türk voleyboluna, kadın voleyboluna hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

Abdi Serdar Üstünsalih, Türk kadın voleybolunun dünyada ses getirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Gördüğünüz gibi CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Bunun arkasında ciddi bir altyapı var. Ekip çalışması ve ruhu var. Türk kadınına fırsat verildiği zaman neler yapabileceğinin bir göstergesi var. Bütün spor branşlarında bu katkıyı sunmalıyız. Fırsat vermeliyiz. Başarılar bir günlük değil, bir çalışmanın ürünü. Bunları yaparsak, Türk. sporu layık olduğu yere gelir. Çok mutluyuz. Türkiye'ye bu gururu yaşattıkları için teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ediyorum. VakıfBank olarak bu başarı ve gururu Türk halkına armağan ediyoruz."