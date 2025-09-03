Lizbon'da Tramvay Kazası: 3 Ölü, 20 Yaralı

Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıktığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu ifade etti.

Sosyal medyadaki videoda tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor.