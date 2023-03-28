Lizbon'da İsmaili Merkezi'ne saldırıda 2 kişi öldü

Portekiz'in başkenti Lizbon'da İsmaili Merkezi'nde bu sabah meydana gelen saldırıda iki kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da İsmaili Merkezi'nde bu sabah meydana gelen saldırıda iki kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Portekiz Kamu Güvenliği Polisinin yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.57'de (TSİ 12.57) bir kişinin İsmaili Merkezi'ne girerek gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu ve merkezde görevli iki kadının öldüğü belirtildi.

Olay yerine kısa sürede giden polisin "teslim olma çağrısı yaptığı saldırganın elindeki bıçakla polislere doğru ilerlediği, sonrasında silahlı müdahaleyle etkisiz hale getirildiği" bilgisine yer verilen açıklamada, yaralanan saldırganın yakalanarak Santa Maria Hastanesine götürüldüğü kaydedildi.

İsmaili Merkezi de saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaparak olayın nedenine ilişkin bilgilerinin olmadığını, kurbanların ailelerine en derin başsağlığı dileklerini ilettiğini duyurdu.

Diğer yandan Portekiz basını da saldırıda hayatını kaybeden iki kadının 20-40 yaşları arasında Portekiz vatandaşı olduklarını yazdı.

Olay sırasında 2 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Yetkililer, şu ana kadar eldeki bilgilerin saldırının münferit bir eylem olduğunu gösterdiğini ancak her türlü olasılığın değerlendirildiğini söyledi.

Saldırıyı, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo do Sousa, Başbakan Antonio Costa başta çok sayıda bakan ve siyasi parti lideri kınayıp, başsağlığı mesajı gönderdi.

Başbakan Costa, "İsmaili toplumuna, kurbanların ailelerine başsağlığı ve dayanışma dileklerimi sunarım." dedi.

İsmaililer

İslam'ın Şii koluna ait bir mezhep olan İsmaililer, 765 yılında İmam Ca'fer es-Sadık'ın vefatından sonra ortaya çıktı.

İsmaililer, Ca'fer es Sadık'ın ardından 7. Şii imamı olarak Musa el-Kazım'ın yerine Ca'fer es Sadık'tan önce ölmüş olan oğlu İsmail bin Ca'fer es-Sadık'ın oğlu Muhammed bin İsmail es-Şakir'i 7. imam olarak kabul ediyor.

Başta Orta ve Güney Asya, Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya olmak üzere 25'ten fazla farklı ülkede yaşayan İsmaililerin sayılarının yaklaşık 12 ila 15 milyon olduğu ifade ediliyor.