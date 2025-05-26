Liverpool Şampiyonluk Kutlamasında Araç Kalabalığa Daldı: 3 Yaralı

Liverpool Şampiyonluk Kutlamasında Araç Kalabalığa Daldı: 3 Yaralı
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İngiltere'nin Liverpool kentinde, Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücü aracıyla kalabalığa daldı. Olayda en az 3 kişi yaralandı ve polis sürücüyü gözaltına aldı.

- İngiltere'de şampiyonluk kutlamasında araç kalabalığın arasında daldı: 3 yaralı

LİVERPOOL - İngiltere'de Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu en az 3 kişi yaralandı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde sırasında bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan olayda en az 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Taraftarlar, olayın ardından araca saldırarak hasar verdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 18.00'da Water Caddesi'nde yaşandığı belirtilerek, sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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