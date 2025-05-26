Liverpool'da Taraftar Kutlamalarında Araç Kalabalığa Daldı

Liverpool'da Taraftar Kutlamalarında Araç Kalabalığa Daldı
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İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreninde bir aracın kalabalığa dalması sonucu polis olay yerine müdahale etti. Bir kişi gözaltına alındı, yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi verilmedi.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti.

Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

Polis, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz detay paylaşmadı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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