Liverpool'da Şampiyonluk Kutlamalarında Araçla Kalabalığa Giren Şahıs Gözaltına Alındı

LİVERPOOL'un şampiyonluk kutlamalarında araçla kalabalığın arasına giren İngiliz, cinayete teşebbüs, tehlikeli araç kullanma ve uyuşturucunun etkisiyle ehliyetsizken araç kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde önceki gün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında araçla kalabalığın arasına giren 53 yaşındaki beyaz İngilizin, cinayete teşebbüs, tehlikeli araç kullanma ve uyuşturucunun etkisiyle ehliyetsizken araç kullanma şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims ve Başkomiser Karen Jaundrill, Liverpool'da bir aracın kalabalığın arasına girdiği olay ve şüpheli hakkında güncel bilgileri paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi. Sims, araç sürücüsünün kapatılan bir yolu geçip olayın gerçekleştiği Water Street'e gitmek için bir ambulansı takip ettiğine inandıklarını söyledi.

Sims, olay sonucu yaralanan ve hastanede tedavisi süren 11 kişinin durumunun stabil olduğunu kaydetti.