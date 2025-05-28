Liverpool'da Şampiyonluk Kutlamalarında Araçla Kalabalığa Giren Şahıs Gözaltına Alındı

Liverpool'da Şampiyonluk Kutlamalarında Araçla Kalabalığa Giren Şahıs Gözaltına Alındı
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Liverpool'da Premier Lig şampiyonluğu kutlamaları sırasında kalabalığın arasına giren bir aracın sürücüsü, cinayete teşebbüs ve ehliyetsiz araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayda yaralanan 11 kişinin durumu stabil.

LİVERPOOL'un şampiyonluk kutlamalarında araçla kalabalığın arasına giren İngiliz, cinayete teşebbüs, tehlikeli araç kullanma ve uyuşturucunun etkisiyle ehliyetsizken araç kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde önceki gün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında araçla kalabalığın arasına giren 53 yaşındaki beyaz İngilizin, cinayete teşebbüs, tehlikeli araç kullanma ve uyuşturucunun etkisiyle ehliyetsizken araç kullanma şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims ve Başkomiser Karen Jaundrill, Liverpool'da bir aracın kalabalığın arasına girdiği olay ve şüpheli hakkında güncel bilgileri paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi. Sims, araç sürücüsünün kapatılan bir yolu geçip olayın gerçekleştiği Water Street'e gitmek için bir ambulansı takip ettiğine inandıklarını söyledi.

Sims, olay sonucu yaralanan ve hastanede tedavisi süren 11 kişinin durumunun stabil olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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