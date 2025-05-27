Liverpool'da Kutlamalarda Araç Kalabalığa Daldı: 27 Yaralı

Liverpool'da Kutlamalarda Araç Kalabalığa Daldı: 27 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Liverpool kentinde Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig zaferini kutlayan kalabalığa dalan bir araç, 27 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayda 4 çocuk da yaralanırken, polis aracın sürücüsünü tutukladı.

LIVERPOOL, 27 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin Liverpool kentinde Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig zaferini kutlayan kalabalığın arasına bir arabanın dalmasının ardından olay yerinde görülen polis memurları ve acil yardım görevlileri, 26 Mayıs 2025.

Liverpool acil yardım ekipleri pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig zaferini kutlayan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu aralarında 4 çocuğun da bulunduğu onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Kuzey Batı Ambulans Servisi, toplam 27 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 1'i çocuk olmak üzere 2 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims düzenlediği basın toplantısında yaşanan olayın terörizm olarak değerlendirilmediğini açıkladı.

Polis, aracın sürücüsü olduğu düşünülen 53 yaşındaki bir İngilizin tutuklandığını bildirdi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Papara'ya kayyum atandı! Ödemelerde geçici limitler uygulanacak

Papara'ya kayyum atandı! Ödemelere de yeni kural getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı

Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.