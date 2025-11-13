Haberler

Liuzhou'da Yaprak Soğanı Üretimi Standartlaştırılıyor

LİUZHOU, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou kentindeki Sandu kasabası son yıllarda yaprak soğanının standartlaştırılmış ve endüstriyel üretimini teşvik ederek ekimden işleme, satış ve servise kadar uzanan entegre bir iş sistemi geliştirdi. Günümüze kadar, ekim alanı yaklaşık 2.867 hektarı (çoklu ekim dahil) aşan kasabada yıllık üretim yaklaşık 100.000 metrik tona ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
