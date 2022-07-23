Litvanya, yaptırıma tabi malların Kaliningrad'a geçiş yasağını kaldırdı - Haberler

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Litvanya, yaptırıma tabi malların Kaliningrad'a geçiş yasağını kaldırdı

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Litvanya, yaptırıma tabi malların Kaliningrad'a geçiş yasağını kaldırdı

Litvanya, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına tabi olan malların tren yoluyla Rus toprağı Kaliningrad'a taşınmasına yönelik yasağı kaldırdı.

Litvanya, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına tabi olan malların tren yoluyla Rus toprağı Kaliningrad'a taşınmasına yönelik yasağı kaldırdı.

BBC'nin Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ana kara ile doğrudan bağlantısı bulunmayan ve Litvanya üzerinden sağlanan tedarik maddelerine bağımlı olan Rus toprağı Kaliningrad'a demir yolu yasağı kaldırıldı.

Rus medyası, kısa sürede Litvanya üzerinden Kaliningrad'a 60 vagon çimento sevkiyatı gerçekleştirileceğini duyurdu.

AB yetkilileri, geçen hafta, Litvanya'nın Kaliningrad'a transit geçiş yasağının kara yolunu etkilediğini ancak demir yolunu kapsamadığını belirterek Litvanya'nın demir yoluyla Kaliningrad'a mal taşımacılığına izin vermesi gerektiğini belirtmişti.

AB üyesi olan Litvanya, haziranda, yaptırımlar kapsamında bulunan çelik ve diğer metallerin demir yoluyla Rus toprağı Kaliningrad'a transit geçişine yasak getirmişti.

Yasak kararı, Rusya tarafından tepki ile karşılanmıştı.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Avrupa Birliği Kaliningrad Litvanya Güncel Haberler

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