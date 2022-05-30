Litvanya, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 almak için gereken parayı topladı! - Haberler

Litvanya Savunma Bakanı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan bir kampanyada, gerekli miktarda para toplanıp Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alınarak Ukrayna'ya gönderileceği söylendi. Nitekim 3 günde 5 milyon Euro toplayarak bu hedefe ulaştılar.

Litvanya, Ukrayna için Bayraktar TB2 alıyor!

Litvanya Savunma Bakanı tarafından başlatılan bağış kampanyası öncesinde aslında Bayraktar TB2 SİHA'nın fiyatı konusunda bazı tahminler vardı. Fakat Avrupa ülkelerine ne kadara satıldığına dair kesin bir açıklama yapılmamıştı.

Yapılan ilk paylaşımda halihazırda 1 milyon Euro toplandığı ve toplamda 5 milyon Euro'ya ihtiyaç olduğu söylendi. Yani 1 adet Bayraktar TB2 almanın maliyeti 5 milyon Euro. Tabii bu fiyatın ülkelere, anlaşmalara ve hava aracının donanımına göre değişebileceğini belirtelim.

Bayraktar TB2 fiyatı belli oldu!

Bugün ise yapılan son paylaşımda ise Litvanya Savunma Bakanı halkına teşekkür etti. Ayrıca 3 günde 5 milyon Euro toplandığını söyledi. Ukrayna'ya ise bir kez daha yanlarında olduklarını söyleyerek manevi destekte bulundu.

B2 SİHA özellikleri

Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız

Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot

Faydalı yük kapasitesi: 150 kg

Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar

Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat

Yakıt kapasitesi / tipi: 300 Litre / benzin

Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg

Havada kalış: 27 Saat

Kanat açıklığı: 12 metre

Yükseklik: 2.2 metre

Uzunluk: 6.5 metre

İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor

Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet

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