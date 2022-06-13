Litvanya, Ukrayna için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldı Litvanya'nın Ukrayna'ya yollamak için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldığı bildirildi. Litvanya'nın Ukrayna'ya yollamak için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldığı bildirildi. "Cenco.net" internet sitesinin haberine göre, Litvanya'nın aldığı 990 bin avro değerindeki "EOS C VTOL" tipi 6 dronun 4'ü yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yollanacak. Litvanyalı gazeteci Andrus Tapinas tarafından duyurulan haberde, diğer 2 dronun da iki ay içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği belirtildi. AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel Litvanya Ukrayna Güncel Haberler

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