Litvanya, Ukrayna için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldı - Haberler

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Litvanya, Ukrayna için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldı

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Litvanya, Ukrayna için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldı

Litvanya'nın Ukrayna'ya yollamak için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldığı bildirildi.

Litvanya'nın Ukrayna'ya yollamak için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldığı bildirildi.

"Cenco.net" internet sitesinin haberine göre, Litvanya'nın aldığı 990 bin avro değerindeki "EOS C VTOL" tipi 6 dronun 4'ü yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yollanacak.

Litvanyalı gazeteci Andrus Tapinas tarafından duyurulan haberde, diğer 2 dronun da iki ay içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği belirtildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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