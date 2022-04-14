Litvanya Savunma Bakanı, Rusya'nın Baltık bölgesinde nükleer silahı olduğunu söyledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Litvanya Savunma Bakanı, Rusya'nın Baltık bölgesinde nükleer silahı olduğunu söyledi

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Litvanya Savunma Bakanı, Rusya'nın Baltık bölgesinde nükleer silahı olduğunu söyledi

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Rusya'nın Baltık bölgesinde nükleer silah stoku bulunduğunu ileri sürdü.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Rusya'nın Baltık bölgesinde nükleer silah stoku bulunduğunu ileri sürdü.

Estonyalı BNS haber ajansına konuşan Bakan Anusauskas, Rusya'nın Baltık bölgesine nükleer silah sevk edebileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Anusauskas, söz konusu iddiaların "tuhaf" olduğunu belirterek Litvanya'nın güney sınırının 100 kilometre ötesinde Rusya'nın Baltık Denizi'ne kıyısı olan "Kaliningrad bölgesinde nükleer silah bulunduğunu" ifade etti.

Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad, Litvanya ile Polonya'nın arasında 15 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Eski Rusya Başbakanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Dimitri Medvedev, dünkü açıklamasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuru yapması durumunda Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını güçlendireceği ve bölgeye nükleer silah gönderebileceğini kaydetmişti.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Litvanya, Nükleer, Silah, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title