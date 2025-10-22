Haberler

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene İstifa Etti

Güncelleme:
Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, başbakanıyla yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Savunma bütçesi konusundaki görüş ayrılıkları ve hükümetin ayrılan kaynakları eleştiren Sakaliene, bakanlığı bırakma kararı aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, ülkenin başbakanıyla yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sakaliene, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifa dilekçesini bu sabah sunduğunu belirterek, "Bir ay önce başbakanla birlikte çalışabileceğimiz konusunda umudum vardı ancak maalesef artık mümkün değil. Çünkü savunmanın nasıl güçlendirileceği konusunda ilkesel olarak tamamen farklı bir anlayışa sahibiz." ifadelerini kullandı.

Litvanya'nın gelecek yılki savunma bütçesinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın en az yüzde 5,5'i olması gerektiğine dikkati çeken Sakaliene, hükümetin gelecek yılla ilgili sunduğu bütçe taslağında bakanlığa daha az kaynak ayrıldığını vurguladı.

Sakaliene, bakanlığın planladığı bazı alımlardan vazgeçmek zorunda kalacağını ve mevcut jeopolitik koşullarda böyle tavizlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Geçmişte görev yapan bakanları, başbakanlar ve maliye bakanlarının baskılarına boyun eğerek savunma bütçesini kısmakla eleştiren Sakaliene, askeri liderlerin de buna genellikle direnmediğini vurguladı.

Sakaliene, ülkesinin silah ve askeri teçhizat alımlarını hızlandırmaya devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Litvanya basınındaki haberlerde, Başbakan Inga Ruginiene'nin Sakaliene'ye olan güvenini kaybettiği ve bu sabah ülkenin cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmede Sakaliene'yi görevden alma kararını bildirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
