Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret - Haberler

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Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret

LİTVANYA Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

LİTVANYA Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

Litvanya hükümeti geçen ay sonunda yardım kampanyası başlatarak Ukrayna'ya bağışlanmak üzere Bayraktar SİHA'sı satın alacaklarını duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir ile Bayraktar alımı için anlaşma imzaladığını belirtti. Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Semeska'ya tesisi gezdirdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Litvanya Ukrayna SİHA Güncel Haberler

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