Litvanya, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi - Haberler

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Litvanya, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Litvanya, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

Landsbergis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Litvanya'nın, Rus büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi kararını duyurdu.

Gabrielius Landsbergis, ayrıca, Litvanya'nın Ukrayna büyükelçisinin Kiev'e geri döneceğini aktardı.

Litvanya'da, 3 Mart'ta, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" adının verileceği bildirilmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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