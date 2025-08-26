Litvanya Parlamentosu'ndan Inga Ruigiene'ye Güvenoyu

Litvanya Parlamentosu (Seimas), iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (LSDP) başbakan adayı Inga Ruigiene'ye güvenoyu verdi.

Eski Başbakan Gintautas Paluckas'in temmuzda istifasını duyurmasıyla hükümetin düştüğü Litvanya'da bugün parlamentoda yapılan oylamada 78 milletvekilinin evet oyu kullanmasıyla Sosyal Demokrat aday Ruigiene ülkenin yeni başbakanı oldu.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonuna göre, Ruigiene yemin etmesi ve Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın kararnamesini imzalamasının ardından resmen göreve başlayacağını belirtti.

Bu arada, 141 sandalyeli Litvanya Parlamentosunda iktidardaki LSDP de Nemunas Şafağı Partisi ve Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği ile koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma imzaladı.

LSDP'den yapılan yazılı açıklamada, Litvanya'nın güvenliği için hızlı bir şekilde çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Eski Başbakan Paluckas, 31 Temmuz'da istifa ettiğini açıklamış, Litvanya'da hükümet düşmüştü.