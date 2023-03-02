Litvanya'nın LNG terminaline gelen kargo sayısı geçen yıl yüzde 140 arttı

Litvanya Enerji Bakanlığı, ülkenin tek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali olan Klaipeda aracılığıyla ithal edilen LNG kargo sayısının, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 140 artışla 15'ten 36'ya yükseldiğini bildirdi.

Litvanya Enerji Bakanlığı, ülkenin tek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali olan Klaipeda aracılığıyla ithal edilen LNG kargo sayısının, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 140 artışla 15'ten 36'ya yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 32,22 teravatsaatlik doğal gazın, söz konusu terminale gelen LNG gemileri aracılığıyla ithal edildiği kaydedildi.

Kargoların yüzde 65'inin ABD, yüzde 30'unun Norveç, yüzde 3'ünün Mısır ve yüzde 2'sinin Rusya'dan geldiği ifade edildi.

Geçen yıl Klaipeda LNG terminaline toplam 36 LNG tankerinin geldiğine ve bunun bir önceki yıl 15 olduğuna dikkat çekildi. Bunun da 2021'den 2022'ye yüzde 140'lık artış olduğuna işaret edildi.

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, "Klaipeda'daki LNG terminali, bir ülkeden bağımsızlığı sağlayan enerji altyapısına sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren mükemmel bir örnek. LNG terminali, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve Avrupa'ya gaz akışını ciddi şekilde sınırlamasının ardından Baltık bölgesinin gerekli miktarda doğal gaza ulaşmasına yardımcı oldu." ifadesini kullandı.