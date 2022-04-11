Litvanya NATO'nun Baltık ülkelerindeki askeri birliklerini artırmasını istiyor - Haberler

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Litvanya NATO'nun Baltık ülkelerindeki askeri birliklerini artırmasını istiyor

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Litvanya NATO'nun Baltık ülkelerindeki askeri birliklerini artırmasını istiyor

Litvanya'nın NATO'nun Baltık ülkelerindeki taburlarını genişletmesini istediği bildirildi.

Litvanya'nın NATO'nun Baltık ülkelerindeki taburlarını genişletmesini istediği bildirildi.

Litvanya basınındaki haberlere göre, Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ülkesinin, NATO'nun doğu kanadındaki diğer ülkelerle NATO Genişletilmiş İleri Askeri Mevcudiyet (Enhanced Forward Presence/EFP) birliklerinin ileri mevcudiyet tugaylarına dönüştürülmesini istediğini belirtti.

Tugayların boyutuna ilişkin açıklama yapmayan Anusauskas, askeri birliklerin yeniden şekillendirilmesine ilişkin kararların haziranda İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ele alınacağını kaydetti.

Her biri yaklaşık 1000 askerden oluşan dört çok uluslu NATO askeri birliği, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya 2017'de yerleştirilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Baltık ülkelerindeki NATO varlığı genişletilmişti.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Litvanya, Güncel, Haberler

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