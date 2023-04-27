Litvanya: Müttefik birliklerin topraklarımızda kalıcı olarak bulunması önceliğimiz

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, NATO'nun üye ülkelerin güvenliği için son derece önemli olduğunu belirterek, "Müttefik birliklerin Litvanya topraklarında kalıcı olarak bulunması bizim önceliğimiz.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, NATO'nun üye ülkelerin güvenliği için son derece önemli olduğunu belirterek, "Müttefik birliklerin Litvanya topraklarında kalıcı olarak bulunması bizim önceliğimiz. 2026'da bir Alman tugayının konuşlandırılması konusunda gerekli koşulları oluşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Nauseda'nın Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarete dair Litvanya Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmeler kapsamında bugün bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Nauseda, iki ülke ilişkileri, NATO ve Rusya-Ukrayna savaşını görüştü.

NATO'nun üye ülkelerin güvenliği için son derece önemli olduğunu belirten Nauseda, "Müttefik birliklerin Litvanya topraklarında kalıcı olarak bulunması bizim önceliğimiz. 2026'da bir Alman tugayının konuşlandırılması konusunda gerekli koşulları oluşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Nauseda, Baltık Denizi ile bölgesel hava savunmasının kritik öneme sahip olduğuna da dikkati çekti.

Görüşmede Ukrayna ile NATO arasındaki siyasi angajmana da değinildi.