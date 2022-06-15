Litvanya maçının ardından

Litvanya A Milli Takım Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Ivanauskas, "Galibiyet için Türkiye'yi kutluyorum. İyi takımları var. Hocanızı kıskanıyorum, elinde çok iyi bir kadro var" dedi. Başlarından geçen seyehatin korkunç bir tecrübe olduğunu anlatan Ivanauskas, "Buna rağmen çok iyi bir ruh gösterdik. Erken gelmemiz gerekirken, maça saatler kala buraya ulaşabildik. Buna rağmen sahada elimizden geleni yapmaya çalıştık. Aslında oynadığımız 4 maça bakarsak puansız olmamız bizim için utanç. Türkiye dışındaki maçlara bakarsak puan alamadık. Genç ve dinamik bir jenerasyon yaratmak istiyoruz. Bizim için süreç zor ama bunu yaparken de iyi sonuçlar almaya çalışacağız" diye konuştu.

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Kuntz, "Sonuçları elde ettik, bu galibiyetleri bekliyorduk. Bu sonuçların başımızın döndürmesine izin vermemeliyiz. Ben harika bir takım ruhu gördüm. Bazı oyuncuların saha içi ve dışındaki gelişmeleri gördüm. Oyuncu yapısına baktığımız zaman, Türk kulüplerinde ve yurt dışında forma giyen oyuncularımız var. Ferdi ve Salih'i kadromuza kattık. Belli parçaların bir araya geldiğini görüyoruz. Taraftarın da takıma yaklaştığını gördük. Gurur duyalacak bir ortam yarattık" ifadelerini kullandı.