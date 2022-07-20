Litvanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımın protokolünün Litvanya Parlamentosunda onaylandığı bildirildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımın protokolünün Litvanya Parlamentosunda onaylandığı bildirildi. Haberi Litvanya Milli Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Twitter hesabından duyurdu. Anusauskas, "Litvanya Parlamentosu, az önce İsveçlilerin ve Finlandiyalıların NATO üyeliğini onayladı." açıklamasında bulundu. İsveç ve Finlandiya, 28 Haziran'da Türkiye ile vardıkları mutabakatın ardından NATO'ya üyeliğe davet edilmişti. Her iki ülkenin üyelik başvurularının NATO üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında oylanması gerekiyor. AA / Mehmet Alaca - Güncel Finlandiya Litvanya İsveç Güncel Haberler

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