Haberler

Litvanya Hava Sahası İhlali: Rus Askeri Uçaklar Sınırları Aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rus askeri uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, uluslararası hukukun çiğnendiğini vurguladı. NATO devriye uçakları olay yerine gönderildi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'ya ait askeri uçakların Litvanya'nın hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.

Nauseda, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Rus askeri uçakları Litvanya hava sahasını ihlal etti. Bu, uluslararası hukuk ve Litvanya'nın toprak bütünlüğünün de açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın hava savunma hazırlığını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Nauseda, Litvanya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliği temsilcilerini çağıracağını bildirdi.

Litvanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus Su-30 ve İl-78 yakıt ikmal uçağının 700 metre boyunca Litvanya hava sahasına girdiği ve uçakların 18 saniye kaldıktan sonra ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'ya ait 2 Eurofighter Typhoon savaş uçağının olay yerine giderek NATO devriye görevini üstlendiği kaydedilen açıklamada, "Litvanya'nın her santimetresi korunuyor ve gerekirse savunulacaktır. Yaşananlar bölgemizdeki gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Savunma kabiliyetlerimizi sürekli güçlendirmeliyiz." ifadeleri yer aldı.

Rusya'ya ait uçak veya insansız hava araçlarının (İHA) daha önce Estonya, Polonya ve Romanya hava sahalarını da ihlal ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak gelişme! Okkalı bir zam geliyor
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak gelişme! Okkalı bir zam geliyor
Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Kuş avı kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki çocuk amcasını katletti
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş

3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay! Sadece 6 gün olmuş
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.