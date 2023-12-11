Litvanya, Estonya ve Letonya Cumhurbaşkanları Ukrayna'ya Destek Konusunu Görüştü

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonyalı mevkidaşı Alar Karis ve Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics, bölgesel güvenlik ve savunma ile Ukrayna'ya destek konularını görüştü.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonyalı mevkidaşı Alar Karis ve Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics, bölgesel güvenlik ve savunma ile Ukrayna'ya destek konularını görüştü.

Litvanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanları Nauseda, Karis ve Rinkevics Tallinn'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanları, bölgesel güvenlik ve savunmanın yanı sıra Ukrayna'ya destek konularını ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanı Nauseda, " Litvanya, Letonya ve Estonya arasındaki dostluk, en büyük zorlukların üstesinden gelinmesine her zaman yardımcı olan bir güç ve değerdir." ifadesini kullandı.

Nauseda, Avrupa'daki güvenlik durumunun son yıllarda karmaşık hale geldiğini belirterek, Baltık bölgesinin ve NATO'nun doğu kanadının savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

NATO müttefikleriyle yoğun şekilde çalışılmasının önemine işaret eden Nauseda, "Savunma planlarının uygulanabilirliğini sağlamak, Baltık hava savunmasını güçlendirmek ve müttefiklerin bölgedeki varlığını artırmak Litvanya, Letonya ve Estonya için gelecek yılın öncelikleri olmalıdır. Sağlam bir caydırıcılık en iyi savunmadır." değerlendirmesinde bulundu.