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Litvanya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Litvanya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Güncel Haberler

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Litvanya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Litvanya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğinde 20-21 Mayıs'ta yapıldı.

Sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra gece Vilnius Büyükelçiliğinde muhafaza edildi.

Akşam saatlerinde havalimanına taşınan oy torbaları, Türkiye'ye götürülmek üzere, diplomatik kuryeler eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konuldu.

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Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Litvanya Türkiye Güncel Haberler

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