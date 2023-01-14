Litvanya'dan Letonya'ya doğal gaz taşıyan boru hattında patlama

Litvanya'nın Pasvalys bölgesinde bulunan ve Letonya'ya doğal gaz taşıyan ana boru hattında patlama yaşandığı bildirildi.

Baltık Haber Ajansına (BNS) göre, doğal gaz boru hattındaki patlama sebebiyle 50 metre yüksekliğinde alevler oluştu.

Patlama dolayısıyla bölgede çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibinin çalıştığı aktarıldı.

Söz konusu boru hattının Litvanya'nın kuzey kesimine ve Letonya'ya doğal gaz taşıdığı kaydedildi.

Letonya'nın İklim ve Enerji Bakanı Raimonds Cudars, Letonya'daki doğal gaz arzında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Cudars, sorunun çözülmesinin birkaç hafta süreceğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını anlatarak, ilk bilgilere göre teknik bir kazanın gerçekleştiği bilgisini paylaştı.