Litvanya'dan gelen heyet, Kayseri'deki Engelsiz Yaşam Merkezi'ni inceledi

Litvanya'dan gelen 15 kişilik heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB projesi kapsamında Litvanya'nın Druskininkai Belediyesinden Kayseri'ye gelen heyet, merkezi gezerek Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'dan bilgi verdi.

Druskininkai Belediyesi İdare Müdürü Vılma Jurgelevıcıene, merkezini gezmekten dolayı memnun olduklarını ve çok etkilediğini belirtti.