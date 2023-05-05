Litvanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlanırken, seçmenler ilk kez sandık açılacak ülkede yarından itibaren oy kullanabilecek.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlanırken, seçmenler ilk kez sandık açılacak ülkede yarından itibaren oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, AA muhabirine, Litvanya'daki seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimler için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Tantekin, "Litvanya'da ilk kez sandık açıyoruz. Seçmen sayımız bu seçimlerde sandık açmaya izin verdi. Vatandaşlarımız 6-7 Mayıs tarihlerinde oy verebilecek." diye konuştu.

Tantekin, Avrupa'nın birçok ülkesi ve ABD'de sandıkların açıldığına değinerek, "Biz de Litvanya'da sandık açmaya hazırız. Malzemelerimizi Türkiye'den aldık. Seçmenlerimizi Büyükelçiliğimize gelmeye ve oy kullanmaya davet ediyoruz. Kendilerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Litvanya'da toplam 795 seçmen bulunuyor.