Litvanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Litvanya'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğince etkinlik düzenlendi.

Resepsiyona, Litvanya'nın ilk Devlet Başkanı Vytautas Landsbergis, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Marius Skuodis, Dışişleri Bakan Yardımcısı Egidijus Meilunas, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Renius Pleskys ile ikili bir ziyaret için Vilnius'ta bulunan Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Hasan Hasanlı katıldı.

Türkiye- Litvanya Dostluk Grubu Başkanı ve mensupları ile çok sayıda milletvekili, bakan yardımcıları dahil üst düzey siyasetçi ve bürokratlar, büyükelçi, akademisyen, sanatçı ve iş dünyası temsilcisi ile Türk ve Tatar toplumu üyelerinin de yer aldığı resepsiyonda, İstiklal Marşı'nın ve Litvanya ulusal marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı video mesajı konuklara izlettirildi.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, konuşmasında, Türkiye ile Litvanya arasındaki tarihi ve köklü ilişkilere değinerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü, temmuzda NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan dost ve müttefik Litvanya'da kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri ve gazileri anan Tantekin, Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde daha adil bir dünya için büyük çaba harcadığını, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir geleceğin birlikte inşa edilebileceğini kaydetti.

Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Meliunas, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle daha da güçlendirilmesinin ve ileriye taşınmasının önemini vurgulayarak, Türkiye'nin NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine sağladığı katkılardan ve bu bağlamda oynadığı kilit rolden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Resepsiyonda, Tatar Kültür Derneğiyle işbirliği halinde Litvan sanatçılar tarafından Türk ve Litvan eserlerinden oluşan kısa bir müzik dinletisi icra edildi.