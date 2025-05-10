Litvanya'da Sokak Müzisyeni Türk Öğrenciye İstiklal Marşı Çaldı

Litvanya'da bir sokak müzisyeni, kendisine bahşiş veren Türk öğrenci Dilara Aydın'a, akordiyonla İstiklal Marşı'nı çalarak teşekkür etti.

Litvanya Mykolas Romeris Üniversitesinde İngilizce hazırlık eğitim alan 23 yaşındaki Dilara Aydın, başkent Vilnius'un Old Town bölgesinde arkadaşıyla birlikte gezdiği sırada bir sokak müzisyenine rastladı.

Bir süre müziği dinleyen Aydın, müzisyenin önünde duran kutuya bahşiş atmak istedi. Bu sırada sokak müzisyeni Aydın'a nereli olduğunu sordu.

Aydın'ın Türk olduğunu söylemesi üzerine, müzisyen akordiyonuyla İstiklal Marşı'nı çalarak teşekkür etti. Aydın, müzisyenin bu jestini mutluluk ve gururla karşıladı.

Türk öğrenci Aydın'ın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada da paylaşılarak büyük beğeni topladı.

"İnanılmaz bir gurur içindeyim"

Videoya ilişkin AA muhabirine konuşan Dilara Aydın, çok duygulandığını dile getirerek yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

"Şehir merkezinde dolaşırken bir sokak sanatçısına denk geldik. O kadar güzel çalıyordu ki destek olmak istedik. Yanına para atmaya gittiğimde bana nereli olduğumu sordu. Türk olduğumu söyleyince de İstiklal Marşı'mızı çalmaya başladı. O kadar spontane gelişti ki ilk refleks olarak hazır ola geçtim. O heyecanı bastıramıyorum. İnanılmaz bir gurur içindeyim. Ülkemizin her yerde tanınması özellikle de İstiklal Marşı'mızla tanınması, çok güzel bir duyguydu."

Aydın, videoyu sosyal medyada paylaşmak istediğini belirterek "Sizin de aynı duygularda olacağınızdan emindim." dedi.