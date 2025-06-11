Litvanya'da Ölü Fok Sayısında Artış: Parazit Salgını İhtimali Gündemde

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Litvanya'nın Baltık Denizi kıyısında, mayıs-haziran aylarında 61 ölü fok bulunurken, geçen yıl 12 ayda toplam 46 ölü fok kaydedilmişti. Biyologlar, ölü fokların otopsisini yaparak ölüm nedenlerini araştırıyor. Fok yavrularında parazit enfeksiyonu belirtileri görülmesi, ölümlerin nedeni hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

VİLNİUS, 11 Haziran (Xinhua) -- Litvanya'nın Baltık Denizi kıyısında mayıs-haziran aylarında 61 ölü fok bulundu.

Litvanya hayvan bakım merkezi Nuaras'ın başkanı olan Jurgita Gustaitiene, "Geçen yıl 12 ayın tamamında toplam 46 ölü fok bulunmuştu. Sayı her geçen yıl artıyor. Bu artışın nedenini ben de merak ediyorum" dedi.

Litvanya'nın devlete ait yayın organı LRT'nin salı günkü haberinde Litvanya Deniz Müzesi'ne bağlı hayvan rehabilitasyon merkezindeki biyologların, sahilde bulunan bozulmamış haldeki ölü foklar üzerinde otopsi yaparak ölüm nedenlerini araştıracağı belirtildi.

Öte yandan, bölgeye gelen bazı canlı fok yavrularında parazit enfeksiyonu belirtilerine rastlanmıştı. Bu nedenle söz konusu fok ölümlerinde parazit salgını ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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