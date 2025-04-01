Litvanya'da Kaybolan Üç ABD Askerinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta kaybolan dört ABD askerinden üçünün cansız bedenlerinin Litvanya'nın Svencionys ilçesinde yer alan Pabrade eğitim sahasındaki bir bataklıkta bulunduğunu duyurdu. Dördüncü askerin nerede olduğu ise henüz belirlenemedi.

ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta kaybolan dört ABD askerinden üçünün cansız bedenlerinin Litvanya'nın Svencionys ilçesinde yer alan Pabrade eğitim sahasındaki bir bataklıkta bulunduğunu duyurdu. Dördüncü askerin nerede olduğu ise henüz belirlenemedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)