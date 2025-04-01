Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Silivri iddialarına sert yanıt
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Bakan Yumaklı'dan kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

Kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

Litvanya'da Kaybolan Üç ABD Askerinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Litvanya'da Kaybolan Üç ABD Askerinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı, geçen hafta kaybolan dört ABD askerinden üçünün cansız bedenlerinin Litvanya'nın Pabrade eğitim sahasında bulunduğunu açıkladı. Dördüncü askerin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta kaybolan dört ABD askerinden üçünün cansız bedenlerinin Litvanya'nın Svencionys ilçesinde yer alan Pabrade eğitim sahasındaki bir bataklıkta bulunduğunu duyurdu. Dördüncü askerin nerede olduğu ise henüz belirlenemedi.

ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta kaybolan dört ABD askerinden üçünün cansız bedenlerinin Litvanya'nın Svencionys ilçesinde yer alan Pabrade eğitim sahasındaki bir bataklıkta bulunduğunu duyurdu. Dördüncü askerin nerede olduğu ise henüz belirlenemedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.