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Litvanya'da Düzenlenen Çin Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Litvanya'da Düzenlenen Çin Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

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VİLNİUS, 7 Haziran (Xinhua) -- Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen Çin resim sergisindeki tabloları inceleyen ziyaretçiler, 7 Haziran 2023. 100'den fazla Çin tablosunun yer aldığı sergi 3 Eylül'e kadar devam edecek.

VİLNİUS, 7 Haziran (Xinhua) -- Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen Çin resim sergisindeki tabloları inceleyen ziyaretçiler, 7 Haziran 2023.

100'den fazla Çin tablosunun yer aldığı sergi 3 Eylül'e kadar devam edecek. (Fotoğraf: Yang Weihua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Litvanya Eylül Güncel Haberler

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