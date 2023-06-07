Litvanya'da Düzenlenen Çin Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
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VİLNİUS, 7 Haziran (Xinhua) -- Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen Çin resim sergisindeki tabloları inceleyen ziyaretçiler, 7 Haziran 2023. 100'den fazla Çin tablosunun yer aldığı sergi 3 Eylül'e kadar devam edecek.
VİLNİUS, 7 Haziran (Xinhua) -- Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen Çin resim sergisindeki tabloları inceleyen ziyaretçiler, 7 Haziran 2023.
100'den fazla Çin tablosunun yer aldığı sergi 3 Eylül'e kadar devam edecek. (Fotoğraf: Yang Weihua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel