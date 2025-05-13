Litvanya'da Çifte Vatandaşlığa Sıkı Denetim: Pasaport İptali Tasarısı

Litvanya'da, "saldırgan devletleri savunan" veya "ulusal güvenliğe tehdit oluşturan" tüm çifte vatandaşların Litvanya pasaportlarının iptaline yönelik yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu (LRT) haberine göre, parlamentoya, çifte vatandaşlık yasasında değişiklik yapılması için tasarı sunuldu.

Tasarıda, belirli alanlarda başarı sergileyerek Litvanya vatandaşlığı elde eden yabancıların, "Litvanya'nın güvenliğine tehlike oluşturması" ya da "Litvanya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) veya müttefiklerinin güvenliğini tehdit eden devletleri desteklemesi" durumunda pasaportlarının iptal edilmesine izin veren yasanın kapsamının genişletilmesi önerildi.

Mevcut yasanın, vatandaşlığı hangi gerekçelerle aldığı gözetilmeksizin bütün çifte vatandaşları kapsayacak şekilde değiştirilmesi önerilen tasarıda, "saldırgan devletleri savunan" veya "ulusal güvenliğe tehdit oluşturan" yabancıların Litvanya pasaportlarının geri alınması teklif edildi.

Tasarıyı sunan parlamento üyelerinden Dalia Asanaviciute, Rusya vatandaşlarının, yaptırımlardan kaçınmak için Litvanya vatandaşlığı aldığını savunarak, tasarının, çifte vatandaşların "hesap verebilirliğini" sağlayacağını öne sürdü.

Litvanya'yı uluslararası müsabakalarda temsil etmesiyle 1993'te vatandaşlık verilen Rus buz dansçısı Margarita Drobiazko'nun Litvanya vatandaşlığı, mevcut yasa kapsamında iptal edilmişti.