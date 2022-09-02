Litvanya'da Çağdaş Afrika Sanatı Sergisi Açıldı Güncel Haberler VİLNİUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde, altı ülkeden on beş sanatçıya ait 30'dan fazla eser sergileniyor. VİLNİUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde, altı ülkeden on beş sanatçıya ait 30'dan fazla eser sergileniyor. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde yer alan bir resim, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Weihua/Xinhua) Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisini ziyaret eden insanlar, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Weihua/Xinhua) Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde yer alan bir resim, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Weihua/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Litvanya Afrika Eylül Güncel Haberler

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