Litvanya'da Çağdaş Afrika Sanatı Sergisi Açıldı
Güncel Haberler
VİLNİUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde, altı ülkeden on beş sanatçıya ait 30'dan fazla eser sergileniyor.
VİLNİUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde, altı ülkeden on beş sanatçıya ait 30'dan fazla eser sergileniyor.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde yer alan bir resim, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Weihua/Xinhua)
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisini ziyaret eden insanlar, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Weihua/Xinhua)
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılan çağdaş Afrika sanatı sergisinde yer alan bir resim, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Weihua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel